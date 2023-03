Očima Saši Mitrofanova: Kde nic není, ani čert nebere

Teď začnu s uváděním příběhů na pravou míru. Nejdříve pár slov o demokratičnosti někdejší ČSSD. Ano, nebyla to čistě vůdcovská strana. Ale když si přál předseda Miloš Zeman vyhodit prvního místopředsedu Karla Machovce, tak ho vyhodil a nikdo se proti tomu nebouřil. Machovec se teď mimochodem vrátil do místopředsednické funkce, ale partaj je jiná a doba taky.

Když se Zeman rozhodl, jaké budou kroky strany v té či jiné věci, oznámil to sám za sebe, aniž to s partajními orgány projednal. Ani z toho nebylo vzbouření na vsi. Jinými slovy to tehdy byla strana jednoho muže ve všech oblastech, kde o něco šlo. Zeman ji poskládal z různých dílků od otevřených autoritářů, které nazýval zdivočelými sociálními demokraty, přes nacionalisty až na hrstku opravdových zastánců sociální demokracie.

Co je vlastně demokratická levice? Z definice je to politický směr, jehož zástupci zmírňují dopad ekonomických potíží na ohrožené skupiny společnosti a přitom neopouštějí demokratické principy. Máme dnes podobnou sílu? Ano. Je to Fialova vláda, ač to zní paradoxně.