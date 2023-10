KOMENTÁŘ: Evropa zbaběle lavíruje okolo pomoci Pásmu Gazy. Pogrom a jeho adoraci nelze tolerovat - Alex Švamberk

Přerušení pomoci by skutečně mohlo dopadnout na civilisty v Pásmu Gazy, i když u finanční ne hned. V tuto chvíli je přitom potřeba co nejrychleji a nejtvrději postihnout teroristy z Hamásu, aby se pogrom s tisícovkou obětí nemohl zopakovat. Pomoc se samozřejmě nemůže úplně ukončit, přelidněné Pásmo Gazy je na ní závislé, ale postup by měl být přesně opačný – napřed se pomoc zastaví a po prověření se obnoví ta, která je skutečně nezbytná pro civilisty.