Plán na to, jak se český průmysl posune k aktuálním technologiím, selhal. Nemělo by se však zapomínat na to, co ukázal. Není dobré se upínat k jednomu jedinému projektu, který má být skoro samospásný. Zázraky se dějí jen v pohádkách.

Také se ukázalo, že nemá smysl nadbíhat vysněnému investorovi a předem mu umetat cestičku. Stejně to nic nepřinese, když je nevěsta příliš vybíravá a žádný ženich se jí nelíbí. Protože nemá na to, aby se vdala.

Mohli jsme ušetřit peníze utracené za posudky a průzkum areálu. Kdybychom tak nedolézali, neplanuly by vášně, nebouřily se obce, neprotestovali piloti a neřešilo by se, kam se přesune letecká záchranka, která létá z Líní. Nevznikly by skoro nepřekonatelné animozity.

Vláda by se měla poučit a pochopit, že není dobré za každou cenu prosazovat plány, které jsou teprve ve hvězdách. Hlavně by však měla zasypat všechny příkopy, které vznikly kvůli jejímu necitlivému přístupu, kdy se snažila své nerealistické vize prosazovat za každou cenu.

Měla by se pochlapit a splnit svůj slib, že pokud nepostaví v Líních gigafactory VW, tak zůstane letiště armádě. Ta jej potřebuje, nemá za něj adekvátní náhradu, ministerstvo obrany jen projevilo dobrou vůli neblokovat vysněnou investici a jasně řeklo, že když tam nebude Volkswagen, nikdo jiný letiště nedostane.

Vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely však ukazuje, že vláda nemá chuť plnit ani tento slib. Dal najevo, že už hledá možnost, jak vyřešit situaci s uniklou investicí. Hledá jiné možné investory pro Líně. Zatím, pravda, podobně silné jako Volkswagen nemá, ale když není holub na střeše, může být i vrabec dobrý, i když ještě není v hrsti.

Hokynář Síkela – jiný přídomek pro jeho jednání být nemůže – už přemýšlí, jak zabránit tomu, aby investice vložené do Líní nevyletěly oknem, aniž by se staral, kolik by stálo vybudování srovnatelného letiště. Nebolí ho to, nejde to z jeho kapsy ani z rozpočtu jeho ministerstva, platila by to obrana. Že jsou to peníze od nás všech, je mu jedno.