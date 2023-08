KOMENTÁŘ: Šermování kolektivní vinou - Alex Švamberk

Romové sice nejsou oblíbení, ale tohle byl přece „náš“ Rom. I když je jinak zrovna nemusíme, tohohle píchl „cizák“. Marně zdůrazňuje ministr vnitra Vít Rakušan, že jde o ojedinělé případy a že kriminalita nevzrostla o tolik procent, o kolik se u nás navýšil počet obyvatel na základě přijetí běženců. Našinci, či jejich hlučná část, mají jasno. Ukrajincům se tu podkuřuje, i když většina běženců dělá za tak málo peněz, že jim to sotva pokryje náklady na živobytí. Vždyť se vozí v mercedesech a drahých SUV. Někteří se v nich skutečně vozí a jsou kvůli tomu vidět víc než ti, kteří žádné auto nemají a snaží se vyjít. Pomáhat se jim nemá, když nejsou peníze ani pro naše lidi a omezuje se růst důchodů. Už se dokonce objevila i vyjádření, že - v době minimální nezaměstnanosti - ubírají místa našim, kteří by o ně přitom většinou nezavadili ani čtvrt okem.

Marně zaznívá, že nelze uplatňovat kolektivní vinu, že toto jsou činy jednotlivců. Kdyby tady Ukrajinci nebyli, tak by se to nestalo. V jednom případě možná ano, v druhém ne, protože zřejmě šlo o člověka, který tu žil delší dobu a nepřišel s uprchlickou vlnou.

Je mnohem snazší generalizovat a svádět potíže na „cizáky“, kteří mohou za všechny naše problémy. Mnozí horují pro ukončení podpory Ukrajincům, popřípadě dávají najevo, že by se měli šupito presto vrátit domů, i když už neříkají, kdo by nahradil Ukrajinky v supermarketech u pokladen nebo v nemocnicích.

Vyvolat odpor k cizím je přece tak snadné. Tady funguje kmenový archetyp, že se vlastní tlupa musí chránit před cizími, kteří jsou podstatou všeho zla, protože naši by se nikdy ničeho takového nedopustili. Trochu přehlížejí, že loni byl v Německu za znásilnění a dokonanou vraždu čtrnáctileté dívky odsouzen český automechanik. A nebyl to ojedinělý případ, zapomenout by se nemělo ani na vraždu české studentky ve švédské Uppsale, kterou spáchal náš krajan, nebo podobný čin spáchaný dalším Čechem v Irsku. Nemluvě o případu Čecha, který zavraždil ženu a dceru v Egyptě.