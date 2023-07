KOMENTÁŘ: Obilné pokrytectví - Alex Švamberk

Rusko si bere jako rukojmí zemědělsky nesoběstačné země třetího světa, zejména africké a blízkovýchodní. Přesto má ruský prezident Vladimir Putin před blížícím se rusko-africkým summitem drzost říkat: „Rusko bude pokračovat v energickém úsilí poskytnout dodávky obilí, potravin, hnojiv a dalšího zboží do Afriky.“ Energické úsilí Ruska však není napřeno na obnovení dohody o vývozu ukrajinského obilí, což by vedlo k poklesu ceny zrnin. Místo toho energicky útočí na přístavy i sklady s obilím, aby nebylo co a kudy vyvážet.

Rusku vůbec nejde o pomoc chudým zemím, jak pokrytecky tvrdí. To by totiž vývoz obilí umožnilo a neničilo by jeho zásoby. Hladem ohrožené obyvatele ze zemí, o jejichž podporu na mezinárodním poli stojí, si bere jako rukojmí, protože mu jde o zničení Ukrajiny. Právě proto ničí i veškerá zařízení, aby vývoz nešlo ani v případě ukončení konfliktu snadno obnovit. Snaží se za každou cenu všemi způsoby zlomit Ukrajinu tak, jako to dělalo v zimě, kdy útočilo na energetickou infrastrukturu a doufalo, že zima podlomí morálku Ukrajinců a jejich ochotu bránit se.