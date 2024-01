Trefit se téměř přesně do plánovaného schodku je skutečně úspěch, 6,5 miliardy je sice na pohled velká suma, jenomže nejde ani o dvě a půl procenta. Nutno ovšem podotknout, že to bylo za cenu pár účetních triků. Stanjurova předchůdkyně Alena Schillerová upozorňuje, že ve schodku je pominuta osmnáctimiliardová mimorozpočtová půjčka pro Státní fond dopravní infrastruktury. Na příjmové straně si pomohla dodatečnou dividendou ČEZ a vláda tiše předpokládá, že Ústavní soud zamítne stížnost na sníženou mimořádnou valorizaci důchodů, jež přinesla úsporu 20 miliard. Pokud by tomu tak nebylo, schodek stoupne o dvacet miliard a překročí hranici 300 miliard. Účetními triky si však pomáhaly i jiné vlády.