KOMENTÁŘ: Na Rudém náměstí měla břink jen hudba, Putin připomíná kůl v plotě

Přehlídka byla bez letectva, i když letos panovalo na Moskvou vysloveně letové počasí s vysokým nebem. Přehlídka vytváří dojem, že ruské ozbrojené síly nemají co ukázat, protože vše je nasazeno na frontě. To neupevňuje pozici Ruska jakožto vojenské velmoci, kterou beztak oslabuje každý další den vleklé války bez naděje na větší vítezství.

Ještě signifikantnější je však absence významných hostů, přičemž Putin vždy dbal na to, aby zahraniční návštěvy dodávaly přehlídce lesk, pročež tam byl vždy vítaný Miloš Zeman. Kromě běloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka, který poskytl Rusku svou zemi pro útok na Ukrajinu, čímž se z hlediska mezinárodního práva stalo Bělorusko zemí zapojenou do konfliktu, tak byl přítomen jen arménský premiér a prezidenti středoasijských postsovětských republik, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Kazachstánu a Turkmenistánu. Nikdo další nedorazil.

Nejenže se tam navzdory přátelství bez hranic s Čínou neobjevil čínský prezident nebo premiér, což se dalo čekat, když začátkem dubna čínský velvyslanec při EU přátelství bez hranic nazval pouhou frází. Do Moskvy nedorazil ani žádný bratr ve zbrani z Íránu, byť Teherán dodává Rusku dodává útočné drony. Neobjevil se tam ani syrský prezident Bašár Asad, kterému Rusko pomohlo udržet se u moci, nebo alespoň nějaký kubánský či venezuelský soudruh.

Všichni si dali pozor, aby nebyli spojováni s přehlídkou v zemi, která v rozporu s Chartou OSN zahájila útočnou válku, i když se z Putinova projevu zdálo, jako by agresi revanšistů toužících zvrátit výsledky druhé světové války čelilo Rusko. Jsou si moc dobře vědomi, že nějaké bratříčkování s Putinem by se jim nemuselo vyplatit. Neznamená to, že nebudou s Ruskem obchodovat, ale od odsud až potud.