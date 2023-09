Otázkou ale je, jak daleko lze v odporu k válce zajít. Musk si totiž osobuje rozhodovat o tom, na co Ukrajinci mohou útočit a na co ne. V daném případě však šlo o čistě vojenský cíl, ruskou Černomořskou flotilu, která, jak zmínil poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak, z těchto lodí vypaluje střely s plochou dráhou Kalibr, které zabíjejí civilisty.

Muskovo vyjádření, že útok na tuto flotilu by byl malým Pearl Harborem, je zcela zcestný. A není to kvůli tomu, že flotila v Sevastopolu je menší. Útok na lodě by býval přišel několik měsíců poté, co Rusko bez vyhlášení války napadlo Ukrajinu. Navíc Krym nezákonně anektovalo v roce 2014. Referendum, které rozhodlo o jeho připojení, se konalo v době, kdy poloostrov kontrolovali zelení mužíčci v uniformách bez označení, takže o svobodné volbě rozhodně nelze mluvit. Anexe Krymu není mezinárodně uznaná, neuznávají ji ani přátelé Ruska včetně Číny, i když ta tvrdí, že problém není jednostranný a záleží na tom, jak se na něj díváte. Všechny vody okolo poloostrova, v nichž navíc Rusko nezákonně těží plyn, jsou proto ukrajinské.