KOMENTÁŘ: Koza, vlk a posvátná olympijská kráva - Alex Švamberk

Účast však neodmítly všechny socialistické země, dokonce to nebyly ani všechny země Varšavské smlouvy, do Los Angeles vyrazili nejen jugoslávští, ale i čínští a rumunští sportovci. Československé vedení se však neodvažovalo postavit se Moskvě, a tak byla ČSSR mezi 17 zeměmi, které hry bojkotovaly.

Byla to odveta za bojkot her v Moskvě v roce 1980, který vyhlásil v únoru toho roku americký prezident Jimmy Carter. Připojilo se k němu 29 dalších zemí včetně Kanady, Japonska, Argentiny, Západního Německa, ale taky Číny. Chyběla velká řada afrických a muslimských zemí.

Spojené státy, které mnozí u nás rádi dávají za vzor, to v roce 1980 nenechaly na samotných sportovcích, přesto se nedá říci, že by byly méně svobodné.

Ukázaly, že jsou důležitější věci než svátek sportu. Proto by si naše vedení nemělo nad vším mýt ruce jako Pilát Pontský a chovat se ke sportu, jako by to byla posvátná kráva a my žili v Indii.