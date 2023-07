KOMENTÁŘ: Klausovo sdílení - Josef Koukal

Slovo sdílet nabylo s rozvojem technologií a sociálních sítí nového významu. Když sdílíte názor, může to znamenat, že s ním souzníte, ale také, že jej vypouštíte do prostoru a šíříte dál. Václav Klaus, někdejší prezident, nasdílel v uplynulých dnech do všech stran hlavní pilíř kremelské obhajoby vpádu na Ukrajinu. Totiž, že Rusko bylo k útočné válce vyprovokováno, a to Západem, tedy mj. námi.

Foto: Právo Josef Koukal