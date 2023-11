Když Američané nelítostně bombardovali irácké město Mosul, aby zlikvidovali Islámský stát, nikdo se nad civilními oběťmi nepozastavil a demonstrace za nešťastné Iráčany se nekonaly. Teď to neplatí, protože Hamás zastupuje Palestince, jež arabské vlády po vzniku Izraele uvěznily v táborech a nepřijaly mezi sebe, tak jako to v etnických konfliktech 20. století učinily ostatní národy. Reakce na pogrom izraelských dětí, žen a starců ukázaly, že západní levice ztratila morální kompas a ve svém ideologickém zaujetí není schopna chápat absolutní zlo. V Londýně lidé strhávali plakáty s unesenými židovskými dětmi.

Nezapomínejme, že Hamás nepostavil jediný protiletecký kryt a masakr Židů měl Izraelce vyprovokovat k co nejprudší reakci, která by je připravila o americkou podporu. Teroristická vláda na úkor svých poddaných vybudovala obrovský arzenál raket a podzemní síť tunelů za miliardy dolarů. Ukázalo se, že všechny nemocnice skrývají pod sebou bunkry pro bojovníky. Když byl poražen Islámský stát, Západ si oddychl. Avšak antisemitskou veřejnost žádná fakta nezajímají. Nikoli vrah, ale zavražděný je vinen. Nikoli Hamás, ale Izrael má být zlikvidován.

Americký prezident Joe Biden se už po pěti týdnech bojů nalézá pod silným mezinárodním i domácím tlakem, aby překvapivě úspěšný postup k likvidaci teroristické vlády z humanitárních důvodů zastavil. Izraelci nikdy o podpoře Ameriky nepochybovali, ostatně je o ní ujišťovali politici obou amerických stran. Dnes ale dobrá polovina mladých voličů Demokratické strany s americkou obranou Izraele nesouhlasí. Americké impérium se hroutí a židovský stát se musí postarat sám o sebe. Kdyby se dnes útok na teroristy zastavil, nejen že by to zločinné vlády na světě chápaly jako další slabost Ameriky a prohru Izraele, ale teroristické akce by pokračovaly. Jak prohlásil jeden z teroristických vůdců: „Židé oslavují život, my oslavujeme smrt.“