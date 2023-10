Je to prosté. Nahradíme-li univerzální etiku náhledem na svět, v němž existuje pouze skupinový spravedlivý boj utlačených s utlačovateli, tak je každé násilí vůči okupantům legitimní. Hamás je sice homofobní, mysogynní, fanatická, islamistická sekta, která svými sebevražednými útoky na Izrael způsobila strašlivé utrpení a bídu především svých vlastních ujařmených soukmenovců, ale v černobílém vidění levice se nachází na správné straně. Utlačovaní zlo nepáchají. Ať žije vláda šaría! Je to neuvěřitelné, že se genocidní nenávist uchytila v hlavním proudu západního myšlení, který si říká liberální – zdá se však, že se týká pouze Židů. Je to neuvěřitelný úspěch hnutí za delegitimizaci Izraele. Opakuje se prastará démonizace Židů, vždyť si o to koledují sami!