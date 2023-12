Ještě ke konci minulého století by tradiční socialisté něco takového netolerovali a hájili by společnost před útokem fanatické religiozity. Jak je možné, že i mnozí z nich podlehli primitivní ideologii amerického progresivismu, který je posedlý rasou a hledí na svět prizmatem identity utlačovaných menšin. Tím pádem ovšem uvázli v pasti muslimů, kteří považují náboženství za podstatný rys sociálně znevýhodněné menšiny a napadají kritiky islámu za „islamofobii“.

Levicový intelektuál dnes kritizovat islamismus nesmí, jinak by si zadal s islamofoby, čili pravicovými nacionalisty a rasisty. Ponechme stranou, že islám není rasa. Je to o to podivnější vzhledem ke zkušenosti s vražedným Tálibánem, al-Káidou či Boko Haram. Kdyby však progresivisté uznali, že je Hamás extremistická náboženská pravice, museli by přiznat, že spravedlivé narovnáni izraelsko-palestinského sporu neexistuje. To však v jejich ideologickém schématu není možné, a tak vlastně islamismu nerozumějí nebo jej jednoduše ignorují. Jak se jim k tomu ale připletl antisemitismus?