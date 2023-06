V té době jsme se potýkali jen s tím, že se rum nebude moci jmenovat rum, protože v ostatních zemích je rum něco jiného. Musel se přejmenovat na tuzemák a z pomazánkového másla se muselo stát tradiční pomazánkové, protože to není máslo. Když jsem si však koupil máslo v Londýně, nedalo se jíst – bylo slané. Ovšem v Anglii prodávali něco, co podle mě máslo nebylo, protože bylo osolené, přesto na tom nebylo napsáno Salty butter. Podobných projevů zbytečné byrokracie bylo mnohem více a postupně dávaly zapomenout, jak pomáhaly bruselské dotace zvelebování venkova a modernizaci infrastruktury. Že jsme je nedokázali dobře využít, byl spíše náš problém. A nemělo by se zapomínat, že díky vstupu do EU jsme se stali součástí schengenského prostoru – Švýcarsko sice ukazuje, že to jde i bez toho, ale my nejsme Švýcarsko. Bez vstupu do EU by bylo mnohem těžší studovat a pracovat v dalších evropských zemích.