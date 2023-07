Na začátku léta se opět přerušil provoz na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Muzeum, protože pokračuje výměna dřevěných pražců na trati. Sice mám pocit, že za deset let, co se tyto výměny provádějí, by už mohly být hotové, protože jde přece jen o pár kilometrů tratě, ale budiž.

Mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží proto jezdí náhradní autobusová doprava X-C. Její vedení ovšem zcela opomíjí potřeby osob se sníženou pohyblivostí.

Pro tělesně postižené nebo maminky s kočárky se sice udělalo hodně, většina autobusů a tramvají je už nízkopodlažních a z jednašedesáti stanic metra je 46 bezbariérových. Jenomže stanice metra Pražského povstání mezi nimi není.

Vedení náhradní autobusové dopravy to ovšem nijak nezohledňuje, přestože tentokrát nejde o výluku jen o víkendu a o svátcích, ale i v pracovní dny.

Dopravní podnik jistě namítne, že invalida může vystoupit na stanici metra Pankrác, tam vyjet na zastávku autobusu číslo 134, který prokličkuje sídlištěm, aby ho vysadil na stanici Pražského povstání.

Pomineme-li zdržení – tělesně postiženým zřejmě na čase nezáleží -, ve vagoně metra ho žádné hlášení předem neupozorní, že by měl vystoupit už dříve. Zřejmě se očekává, že každou cestu plánuje dopředu jako přesun vojenské jednotky.

Řešení by bylo přitom tak snadné. Protáhnout část z autobusů X-C na Pankrác, aby tam jezdil jeden aspoň každých deset minut. Bylo by to nákladnější a organizačně složitější, v Praze zoufale chybí plochy, kde by se mohly autobusy otáčet nebo zaparkovat, protože se většina z nich nechala v oslnění z okamžitých příjmů zastavět developery.

Ale ono by to šlo - jednou se při výluce způsobené výměnou pražců dokonce protáhly některá vybrané linky z Lhotky a Libuše až do centra.

Nejde přitom jen o týdenní výluku metra C. Od středy je výluka i na trase A, přičemž soupravy budou končit ve stanici Želivského, která opět není bezbariérová.

Nejbližší bezbariérová stanice je navíc až Muzeum, ani stanice Náměstí Míru a Flora totiž nejsou bezbariérové a ve stanici Jiřího z Poděbrad probíhá více než roční přestavba. Stačilo by přitom část linek X-A od Olšanských hřbitovů prodloužit k Muzeu a ukončit na Zvonařce.

Vedle stanice Želivského se navíc stále nevyřešila otázka bezbariérového přístupu do stanice Kačerov na lince C, což je další klíčový přestupní uzel s více než desítkou povrchových spojů.

Autobusy mířící do Nuslí, Michle nebo na Spořilov jezdí z opačné strany ulice, kam se lze dostat jen podchodem, který opět není bezbariérový. Jedno řešení však existuje – prodloužit část spojů některých linek končících na Kačerově na Budějovickou.

To by alespoň trochu usnadnilo situaci lidí se sníženou pohyblivostí nebo maminkám s dětmi, i když ani to by nebylo úplně dokonalé.

Stanice Budějovická je sice označovaná jako bezbariérová, jenomže výtah z úrovně vestibulu do uliční úrovně je v obchodním středisku a je v provozu, jen když je otevřený Lidl. Po deváté večer a před sedmou ráno mají lidé potřebující tento výtah smůlu.

To jsou skutečné problémy, které by měl magistrát řešit místo neplodných diskusí o zpoplatnění vjezdu do centra, což je nereálné v době, kdy není hotový okruh.