Želvy z pražské zoo si užívají melounové hody. Jako když dáte dítěti bonbon, říká chovatelka

„Krmení pořádáme kvůli návštěvníkům, abychom jim želvy ukázali a abychom je přesvědčili, že želva je stejně chytrá jako kůň, kočka, člověk, pes. Samozřejmě to ale baví i samotné želvy a i mě,“ rozpovídala se hlavní chovatelka Zoo Praha Nataša Velenská.

Zážitkem je pro pozorovatele i samotné buzení želv a jejich přesvědčování k pohybu, které před každým melounovým krmením nastává. To ale netrvá dlouho, protože vodní melouny jsou pro tyto plazy opravdovou pochoutkou.

„Melouny dostávají skutečně jen jednou týdně a přes léto a asi zhruba 20 až 30 kilo melounů na dvě tuny živé hmotnosti. Je to pro ně jenom pochoutka. Je to podobně nebo méně, jako když vy si dopřejete zmrzlinu nebo kdybyste dal dítěti bonbon,“ vysvětlila.

U želv je prý velmi jednoduché poznat, zda trpí nadváhou. „Když se chce zatáhnout do krunýře, tak vlastně jako my máme ,pneumatiky‘ na břiše, tak ona je má vlastně na těch nohách. Takže když zaleze do krunýře, tak se jí vytyčí ven velké ,pneumatiky‘,“ sdělila vrchní chovatelka.