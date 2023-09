Ze záhadného zloděje decimujícího australskou lesní školku se vyklubal koala

Humphrey Herington nejprve podezíral zatoulané kozy, pak se na seznam potenciálních pachatelů dostal také všežravý vačnatec kusu liščí. Ovšem to poslední, co čekal, bylo, že jednoho rána ve školce uprostřed okousaných sazeniček eukalyptu najde zmateného koalu, najedeného tak, že se nedokázal pohnout.

„Jednou jsme přišli do práce a on tam seděl na sloupku. To ráno zmizela spousta rostlin, takže se musel vážně hodně cpát, a pak byl moc unavený, aby se vrátil zpátky na svůj strom,“ dodal Herington. Clauda opatrně zabalil do ručníku a odnesl ke stromům vzdáleným asi 300 metrů od školky.