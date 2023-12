Žádná mafie, pneumatiky v italské vesničce ničil pes se zánětem dásní

Obyvatelé malé italské vísky Vastogirardi si to neuměli vysvětlit. První prořezané automobilové pneumatiky se tam začaly objevovat letos v dubnu a tyto incidenty pokračovaly vcelku pravidelně až do pozdního podzimu.

Lidé tak měli strach, že zde dochází k vyřizování účtů, nebo že s tím má dokonce něco do činění italská mafie. Druhá možnost však podle tamějšího místostarosty Rema Scocchery nebyla moc pravděpodobná, protože do tak malé obce se nikdo cizí bez povšimnutí jen tak nedostane.

„Byl to opravdu velký problém, lidé nemohli jezdit do práce a stálo je to spoustu peněz,“ citoval Scocchera server The Guardian. Místostarosta totiž také zmínil, že někteří obyvatelé našli u svých vozů prořezané pneumatiky opakovaně.