Vy máte víno, my humor, řekl král Karel Macronovi na okázalé státní hostině

Čtyřiasedmdesátiletý král a šestasedmdesátiletá královna cítili podle svých slov „nesmírné dojetí“, když se jim dostalo velkolepého přivítání při příjezdu do Paříže, kde jsou na své první státní návštěvě Francie.

Když Karel III. ve středu večer promlouval k hostům shromážděným v zrcadlovém sále na opulentním státním banketu, podle webu The Telegraph prohlásil, že návštěva - odložená z března - „už teď stála za to“.

„Vaše slova pro nás tehdy také hodně znamenala,“ řekl Karel prezidentovi. „Řekl jste, že se dotkla vašich srdcí - a byla to právě ona, kdo choval k Francii největší náklonnost, stejně jako samozřejmě moje babička královna Alžběta, královna matka,“ podotkl a pokračoval.

„Podle všeho se postarali o pořádný rozruch, tančili až do ranních hodin v okouzlujícím Chez Carrere v ulici Pierra Charrona za serenády Edith Piaf. Mám podezření, že to ve mně zanechalo nesmazatelný dojem, a to i šest měsíců před mým narozením - La Vie en Rose ( Život v růžové či Růžový život ) je dodnes jednou z mých nejoblíbenějších písní!“ dodal panovník.