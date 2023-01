V USA padl čtvrtý největší jackpot, výherce bere v přepočtu 30 miliard korun

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nevyhrál od konce letošního července. Jackpot padl až v pátek večer, šťastná čísla byla 30-43-45-46-61 s dodatkovým číslem 14. Výherce si koupil los ve státě Maine.

Částku 1,35 miliardy dolarů by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením výhry do 29 ročních splátek. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese 724,6 milionů dolarů (kolem 16 miliard Kč).