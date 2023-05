V Texasu chtějí povinně Desatero do tříd. Nekřesťanské, říká demokrat

Návrh texaských republikánů spočívá v tom, že by nařizoval základním a středním školám v jejich státě, aby měli ve všech třídách na viditelném místě vyvěšeno Desatero přikázaní. Vývěska by měla být navíc dostatečně velká, aby ji přečetl kdokoliv z jakéhokoliv místa ve třídě. Podle informací serveru The National Desk, musí být Desatero nejméně 16 palců široké a 20 palců vysoké ( v přepočtu cca 40 cm široké a 50 cm vysoké).