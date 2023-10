V New Jersey se otevřel největší hinduistický chrám mimo Indii

Činnost chrámu v americkém státě New Jersey v neděli odstartoval otevírací ceremoniál, při němž strůjci projektu shrnuli, co všechno k tomuto momentu vedlo. „Přes 1,9 milionu krychlových stop (asi 54 tisíc metrů krychlových) kamene bylo vytěženo z lomů po celém světě. Tisíce kontejnerů byly odeslány do Indie, kde zruční umělci a řemeslníci za pomoci prastarých indických technik proměnili kamenné bloky v umělecká díla,“ uvedli při otevření.