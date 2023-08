V kalifornském středisku Mammoth Mountain se třetí rok za sebou lyžovalo až do srpna

Šlo o třetí rok v téměř sedmdesátileté historii střediska, kdy se lyžovalo až do srpna. Na Mammoth Mountain s vrcholem ve výšce 3369 metrů nad mořem za zimu průměrně spadne přes deset metrů sněhu, což drží tamní lanovky a lyžařské vleky v provozu od listopadu do června. Letos však bylo sněhu téměř dvakrát tolik a několik posledních lanovek fungovalo v dopoledních hodinách až do neděle.