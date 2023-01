U benzinky chtěla zapalovač, aby rozmrazila víčko

„Nedávno přijela paní se starším peugeotem. Stála u stojanu, chvíli se tam trápila s víčkem od nádrže, které zamrzlo. Pak přišla do prodejny a dožadovala se zapalovače,“ popsala Právu pracovnice jedné z pump na trase mezi Prahou a Berounem.

Obsluha se řidičky zeptala, zda to myslí vážně, chtít u stojanu a nádrže na benzin mávat zapalovačem, že si přece za 40 korun může koupit lihový rozmrazovač zámků.

To její středočeská kolegyně zase pohotově zasáhla u jisté značně chaotické řidičky. Všimla si jí už na kameře. Žena při tankování telefonovala a nervózně gestikulovala.

Čerpací pistoli strčila do nádrže a ještě s mobilem u ucha něco dávala do kufru. Pistole se automaticky vypnula, paní zaklapla kufr a sedala si do auta, že odjede.