Titul nejošklivějšího psa letos získal Scooter. Původně měl být utracen

Scooter se před sedmi lety narodil s vadou zadních nohou, které vypadají, jako by na trupu narostly obráceně. To znamená, že pes nemůže normálně chodit. „Navzdory potížím, které musel kvůli deformovaným zadním nohám překonávat, se Scooter vzepřel osudu a ukázal, co je to skutečná odolnost a odhodlání,“ sdělila jeho majitelka.