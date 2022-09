Rozdělení bratři se setkali poprvé od konce druhé světové války

Chlapec se na pár let ocitl v anglickém Northamptonu, než se s adoptivní rodinou náhodou přestěhoval zpátky do Austrálie. Jeho tři sourozenci se jej během let pokoušeli hledat, ale marně. To samé dělal i Geoff a bratry konečně vypátral v roce 2014, píše deník Metro.

„Byl to ohromující zážitek, bylo to vážně úžasné,“ popsal své pocity ze setkání Geoff.

„Nemyslel jsem si, že se mi něco takového někdy v životě stane,“ řekl na australském letišti médiím Geoffův starší bratr Ted. Do Austrálie musel absolvovat 22hodinovou cestu letadlem. „Vážně mě překvapilo, když nás našel. Zkrátka jsem si nemyslel, že by k tomu ještě došlo. Ukáplo pár slz,“ přiznal Ted.

Britský deník Metro kontaktoval i Barryho, jenž se s bratry kvůli nemoci nemohl sejít. Jednaosmdesátiletý bývalý manažer strojírenské firmy žije v anglickém městě Ripon. „Mám za ně neskutečnou radost, ale trochu Tedovi závidím, že mohl jet,“ tvrdil Barry. „Nemůžu moc dlouho sedět, láme mi to srdce, protože chci Geoffa obejmout – ale je vážně krásné, že to bude moct udělat alespoň Ted,“ řekl.

Let do Austrálie organizoval svému otci syn Christopher. Podle něj Ted letěl poprvé po 50 letech. „Je to pro tátu velká věc, protože máma měla na plánování cesty velký podíl – byla by hrdá, že se to vyplnilo,“ sdělil Christopher, jehož matka nedávno zemřela. „Je smůla, že se všichni čtyři bratři nemohli na přivítanou obejmout, ale jsem si jistý, že táta domů přiveze plno fotek, videí a vzpomínek, které bude moct s Barrym sdílet,“ uvažoval Christopher.