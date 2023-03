Rodičovských povinností se zbaví ještě před třicítkou. Dvacátníci adoptovali náctileté

Tasia a Drew Tailorovi jsou oba učitelé. Jí je 23 let, její manžel je o dva roky starší. A nyní vychovávají pár dětí, který je o pouhých deset let mladší, než jsou oni. Jejich mladší adoptivní dceři Rory je 13, Tamiray je dokonce o dva roky starší.

„Původně jsme počítali s adopcí novorozeněte, nebo dítěte do 6 let. Uprostřed adopčního procesu jsme ale potkali Rory a všechno se změnilo,“ citoval Tasiu server Stokesentinel.

Ta učila svou nyní již adoptovanou dceru na škole, takže do značné míry věděla, koho si k sobě bere. Po dlouhém papírování nakonec byla Rory přiznána Tailorovým jako adoptivní dcera. U o dva roky starší Tamiray není proces adopce zcela dokončen a Tasia si není jistá, zda k tomu vůbec někdy dojde, ale i tak za ni nese aktuálně zodpovědnost. „Tamiray je moje sestřenka, která žila s naší babičkou od dvou let,“ vysvětluje učitelka z Arkansasu.

Přiznává, že nová situace klade na pár hodně nároků. „Jednak máme trochu potíže s úřady, protože s námi nejednají jako s odpovědnými zástupci, jednak musíme přiznat, že ten malý věkový rozdíl vnáší do naší rodiny neobvyklou dynamiku.“ Na stranu druhou Tassia oceňuje, že bude mít rodičovské povinnosti za sebou dříve, než oslaví 30. narozeniny. „A to je docela lákavá představa, když si to člověk uvědomí,“ uzavírá.