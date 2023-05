Řetězec pizzerií nabízí možnost zaplatit za jídlo až po smrti

„Stále více lidí využívá tento systém i k nákupům základních věcí, jako jsou potraviny, a myslíme si, že to už zachází příliš daleko, když k tomu mají přistupovat i restaurace. Zvlášť když 10,5 procenta půjček na Novém Zélandu se splácí pozdě,“ citují stránky Hell Pizza generálního ředitele Bena Cumminga.

Hell Pizza nabízí sedm standardních typů pizzy, kdy každý se jmenuje po jednom ze smrtelných hříchů. Již to samo o sobě působí kontroverze, ale společnost je sama ještě přiživuje neotřelými marketingovými kampaněmi. V roce 2006 například chtěla pizzu s názvem Lust (smilstvo) propagovat rozdáváním kondomů, což značně pobouřilo novozélandské křesťanské komunity.

V roce 2021 zase vzbudila pozornost reklama, v níž firma nabádala mladou klimatickou aktivistku Gretu Thurnbergovou, aby přišla do pekla (v originále „go to Hell“) v reakci na to, že kritizovala Nový Zéland za laxní přístup k řešení klimatických problémů. Generální ředitel firmy tehdy Gretu osobně pozval, aby se přišla podívat, jak zodpovědně Hell Pizza k ekologickým tématům přistupuje. Společnost chtěla reklamu umístit i na billboard ve Stockholmu, ale švédské úřady jej coby urážlivý zakázaly.