Psí hypochondr stojí majitelku tisíce, dramatizuje sebemenší zranění

Jaqweenie, který pochází z amerického města Raleigh, je křížencem čivavy a Jack Russell teriéra, a tak jeho tělesná konstituce není kdovíjak bytelná. Ani to ale nevysvětluje, proč je „na umření“ při sebemenším zranění. O tom, že to s ním asi tak vážné není, svědčí i to, že jeho diagnózy udivují čtenáře po celém světě již několik let.