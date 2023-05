Pravděpodobnost 1 ku 200 milionům. Mladému páru se narodila jednovaječná trojčata

Šestadvacetiletý James Casper dodnes neumí pořádně vyjádřit své pocity poté, co mu jeho osmadvacetiletá žena Jenni oznámila, že budou mít trojčata. Původně to totiž měla být pouze dvojčata, ale vyšetření ve dvanáctém týdnu těhotenství odhalilo, že holčičky budou nakonec tři. „Co teď budeme dělat? Jak to zvládneme? Byl jsem úplně bezradný, ale zároveň tak šťastný,“ popisuje s odstupem James.