Omylem mumifikovaný muž byl po 128 letech pohřben a dostal zpět své jméno

Město Reading v americkém státě Pensylvánie mělo až do soboty 7. října velmi neobvyklou celebritu. V místním pohřebním ústavu se totiž nacházela mumie muže, o němž více než sto let nikdo nevěděl, kdo to je. Jeho jméno se nakonec podařilo zjistit a mumie byla pochována do země.

Foto: Profimedia.cz Stoneman Willie, vlastním jménem James Murphy

Článek Neznámému mumifikovanému muži, který déle než jedno století roky ležel v pohřebním ústavu v pensylvánském Readingu, se říkalo Stoneman Willie. Bylo známo pouze to, že je irského původu, napsal web Fox News. Kuriozní je ovšem také skutečnost, že se z Willieho stala mumie omylem, když si pracovníci ústavu k testování nových balzamovacích technik vybrali špatné tělo. Pátrání po Willieho identitě vedlo po 128 letech k úspěchu, a tak mohli zainteresovaní lidé na jeho pohřbu oznámit, že ve skutečnosti jde Jamese Murphyho. Podle dostupných zjištění šlo o alkoholika, který 19. listopadu 1895 zemřel na selhání jater. V té době pobýval za drobné krádeže ve vězení, ale při zatýkání nahlásil jméno James Penn. Že je toto jméno smyšlené, prozradil vězeňským lékařům krátce před smrtí. Uvedl, že ke lži s falešným jménem ho vedla starost, aby neutrpěla pověst jeho bratra a sestry. Své pravé jméno však nesdělil. FOTO: V Peru objevili 1000 let starou mumii uprostřed městské zástavby Úřady tak v té době neznaly jeho totožnost, a tak ani nemohly kontaktovat rodinu, aby si tělo převzala. James tedy putoval do pohřebního ústavu, jehož zaměstnanci na něm omylem vyzkoušeli nové metody balzamování. Za účelem pozorování pak ústav požádal, zda by si tělo mohl ponechat ve svých prostorech, kde mumifikovaný James nakonec ležel déle než sto let. Za tu dobu se z něj stala svým způsobem místní celebrita a také značně netradiční atrakce, na kterou se veřejnost chodila dívat. Ostatně i pět dnů před pohřbem byl James naposledy veřejně vystaven za velkého zájmu lidí. James Murphy tak snad konečně našel svůj klid, ale mnoha pensylvánským obyvatelům se po něm asi bude i stýskat. „Byla to zkrátka místní celebrita celou dobu, co si pamatuji,“ řekl místním médiím například Mark May z malé obce Mechanicsburg. Policie v Peru našla v tašce kurýra více než 600 let starou mumii