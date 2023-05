Obří ledovec falického tvaru zachytil fotograf v zátoce Početí

Ken Pretty si musel v minulosti jistě vyslechnout mnohé na adresu svého bydliště. Žije totiž v malém městečku Dildo (označení pro umělý penis, erotickou hračku - pozn. red.) v ostrovní kanadské provincii Newfoundland. Když se však ve čtvrtek 27. dubna vypravil s dronem fotografovat, jistě netušil, že to může být ještě horší.

Nejenže totiž narazil na zcela jednoznačně vytvarovaný ledový sloup usazený mezi dvěma oválnými platformami, ale navíc se to stalo v oblasti Conception Bay, což se v této souvislosti dá přeložit jako zátoka Početí.

Než se ledový útvar následujícího dne zhroutil do vody, měřil na výšku téměř deset metrů. To vedlo uživatele sociálních sítí i média k zamyšlení, že v tomto případě zjevně neměly nízké teploty žádný vliv.

„Ze břehu to úplně zřejmé nebylo, ale když jsem tam doletěl s dronem, tak bylo neuvěřitelné, jak moc to vypadalo jako… Víte co,“ popsal Ken Pretty svůj objev webu The Guardian.