Obraz ukradený nacisty se objevil na fotce v realitním inzerátu. Než dorazila policie, zase zmizel

Článek
Na snímcích z realitního inzerátu objevili novináři obraz evidovaný nizozemským ministerstvem kultury v databázi ztraceného umění. Portrét komtesy Colleoniové od pozdně barokního umělce Giuseppa Ghislandiho visel nad pohovkou prodávaného domu. Historici umění oslovení nizozemským serverem AD potvrdili, že dílo je s velkou pravděpodobností autentické.
Den po zveřejnění informace podnikla argentinská policie v domě zásah, ale obraz tam už podle místních médií nenašla. Podle vyšetřovatelů nad pohovkou visela tapiserie, ale na zdi za ní nalezli barevné nesrovnalosti naznačující dřívější přítomnost pohřešovaného portrétu. Na vyšetřování nyní spolupracuje také Interpol.
Před vypuknutím druhé světové války vlastnil portrét Jacques Goudstikker, který patřil k nejvýznamnějším nizozemským sběratelům a obchodníkům s uměním. Z Nizozemska se kvůli svému židovskému původu pokusil uprchnout na začátku 40. let, ale při cestě do Anglie zemřel.
A Nazi-looted painting has just surfaced in Argentina 🇦🇷 — hidden in plain sight in a real-estate ad.— Hen Mazzig (@HenMazzig) August 25, 2025
“Portrait of a Lady” by Italian painter Vittore Ghislandi belonged to Jacques Goudstikker, a Dutch-Jewish art dealer whose vast collection was stolen by the Nazis. Some 200 of… pic.twitter.com/Zc0bO6pQss
Několik týdnů po Goudstikkerově smrti jeho sbírku čítající více než 1100 uměleckých děl nuceně získal nacistický pohlavár a válečný zločinec Hermann Göring. Po válce se některá z děl podařilo zajistit v Německu. Pak se vrátila do Nizozemska, kde se stala součástí sbírek tamního Rijksmusea. V roce 2006 muzeum vrátilo 202 děl Goudstikkerově snaše a dědičce.
Portrét komtesy Colleoniové však mezi nalezenými a vrácenými uměleckými díly nebyl. Web AD uvedl, že podle válečných dokumentů měl spolu s jedním dalším obrazem patřit Göringovu asistentovi Friedrichu Kadgienovi, který po válce uprchl do Švýcarska, Brazílie a následně do Argentiny. Prodávaný dům patří jeho dvěma dcerám a server doplnil, že druhý pohřešovaný obraz spatřili novináři na fotografii na sociálních sítích jedné z nich.
Inzerát mezitím z internetu zmizel a potvrdila i to sama realitní kancelář Robles Casas & Campos, podle jejího vyjádření již tento dům nemají v nabídce a jeho majitelka si na sociálních sítích změnila jméno.
List La Nación pak doplnil, že zatím podle všeho nebyla vznesena žádná obvinění, ale pokud by se prokázalo, že Kadgienovy dcery mají obraz skutečně v držení, mohly by čelit možnému trestnímu stíhání za zatajování majetku z trestné činnosti. Vhledem k tomu, že k činu došlo za války, neplatí zde totiž žádná promlčecí lhůta.