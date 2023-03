Muž musí exmanželce zpětně zaplatit za domácí práce. Dělá to pět milionů

Ivana Moralová byla 25 let vdaná za podnikatele, jenž provozoval několik fitness zařízení. Má s ním dvě dcery, ale částka přes 204 tisíc eur (přes 4,9 milionu korun), kterou jí po rozvodu přiřkl soud, patří pouze jí. Má to být ohodnocení domácích prací, které Ivana po celou dobu manželství vykonávala.

Spanish woman granted $215,000 payout for 25 years of unpaid housework in record divorce settlement A Spanish court...

Manželství Moralových však spadalo do takzvaného režimu odděleného majetku. To znamená, že kdo si co vydělal, to mu zůstalo. Ale když Ivana trávila prakticky veškerý čas v domácnosti, tak neměla téměř žádné příjmy. Peníze, které jí nyní musí bývalý manžel dát, tak lze svým způsobem chápat jako ušlou mzdu.