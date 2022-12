Nový trailer na dokument o Harry a Meghan slibuje třaskavá odhalení o Paláci

Druhá půlka dokumentárního seriálu se má zabývat odchodem Harryho a Meghan z královské rodiny. Nejen britská média spekulují, co v dílech, které budou publikovány ve čtvrtek ráno, zazní.

Tím nejtřaskavějším, co v traileru můžeme vidět, je chvíle, kdy Harry zmiňuje svého bratra. „Rádi lhali, aby ochránili mého bratra. Nikdy nebyli ochotní říct pravdu, aby ochránili nás,“ říká v upoutávce Harry. Není jasné, koho myslí tím oni. Všeobecně se má za to, že by mělo jít právě o Palác (ovšem Harry může také narážet na média).