Nizozemský historik našel mimořádně vzácný poklad starý 1000 let

Sedmadvacetiletý Lorenzo Ruijter, který agentuře Reuters řekl, že se hledání pokladů věnuje od svých deseti let, cennosti objevil v roce 2021 v malém severním městě Hoogwoud pomocí detektoru kovů. Nález ale musel držet dva roky v tajnosti, nalezené předměty zkoumalo archeologické muzeum.

„Bylo to velmi zvláštní objevit něco tak cenného, nedokážu to popsat. Nikdy jsem nečekal, že něco takového naleznu,“ řekl Ruijter. Dodal, že bylo těžké udržet to dva roky v tajnosti.