Návštěva ve věznici se protáhla, ženu tam omylem zamkli přes noc

Žena, jejíž totožnost americké úřady neuvedly, byla minulý měsíc na návštěvě ve věznici Thea Lacyho, jež se nachází v aglomeraci Los Angeles. Když však chtěla opustit návštěvní místnost, dveře byly zamknuté, informoval lokální web The Orange County Register .

Do místnosti, která se uzamyká každý den v 17 hodin, nemají vězni volný přístup, ale také tam není žádný telefon. A při vstupu do objektu musejí návštěvy odevzdávat také mobilní telefony, takže žena musela čekat až do rána, kdy se místnost v osm hodin zase odemyká.