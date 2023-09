Michiganští policisté vyprošťovali ženu z jímky toalety. Spadly jí tam hodinky

Otsego County: First Responders rescue woman trapped inside outhouse toilet at Dixon Lake. https://t.co/ua3CTr8k8X pic.twitter.com/t2DNeWO1Hi

„Lidé slyšeli ženu volat o pomoc. Když první z nich přiběhli, řekla jim, že upustila do toalety své hodinky. Pak se pro ně spustila dolů, ale se nemohla už dostat nazpět,“ uvedla ve zprávě michiganská policie. Incident se podle listu The New York Post odehrál u přístaviště na jezeře Dixon Lake v okrese Otsego county.