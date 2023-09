Kočka probudila svého pána velmi nepříjemným způsobem

Mike Welz z německého Šlesviku zažil v půlce srpna probuzení, o které by nestál snad nikdo na světě. Doslova by se dalo říct, jako když ho někdo hodí do studené vody. Jeho kočka se totiž procházela po poličce nad jeho postelí, přitom na něj shodila sklenici s vodou. Video zveřejnila agentura AP.

Kočka probudila svého pána velmi nepříjemným způsobemVideo: Newsflare, AP

Článek Jak Němec uvedl, jeho kočka jménem Hildegart prováděla dost často v noci vylomeniny. „Když spíme, dělá různé věci a nás to otravuje. Proto jsem se rozhodl nainstalovat kameru, abych věděl, co vyvádí,“ popsal. Foto: AP Kočka probudila svého pána velmi nepříjemným způsobem V inkriminovanou noc, 12. srpna, se Hildegart v šest hodin ráno procházela po poličce v ložnici. Přitom narazila na sklenici s vodou, která jí zřejmě překážela v dalším postupu. A tak ji začala tlapkou postrkovat, až spadla spícímu páníčkovi rovnou na hlavu. Pošťák zachránil koťátko. Přineslo mu jackpot v loterii