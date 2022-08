Japonské jesle dávají špinavé pleny rodičům

„Nikdy jsem jim neřekla, že mě to otravuje, protože nechci dělat problémy. Ale je to zvláštní,“ uvedla jedna z matek, která při vyzvedávání dítěte dostane pokaždé do tašky také tři až čtyři použité pleny, které hned po příchodu domů vyhodí. „Proč je mám nosit domů?“ táže se žena, jejíž dvouletá dcerka navštěvuje jesle v centru Kjóta.