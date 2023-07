Jako akvabely. Velryby předvedly téměř dokonalou synchronizaci

Robert Addie z New Hampshiru před pár dny oslavil narozeniny a dostal k nim dva úžasné dárky. Tím prvním byla skutečnost, že je po deseti letech mohl oslavit se všemi třemi dcerami. Robert se před nedávnem navíc vrátil z charitativní cesty na Ukrajinu, a tak to spojili i s „uvítací“ dovolenou v Massachusetts; tam zavítali také na poloostrov Cape Cod.

Velryby se snažil zachytit v průběhu celého dne, ale nedařilo se mu to. Nakonec však byl podle svých slov královsky odměněn. „Bylo to velmi symbolické, tři dcery a tři velryby,“ řekl americkým médiím a dodal, že to zkrátka byl úžasný den na rybách.