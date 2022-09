Dva zubaři ve Francii půjdou do vězení. Trhali zdravé zuby

Dva bývalí francouzští zubaři dostali ve čtvrtek u soudu v Marseille tresty osm a pět let vězení za to, že stovkám pacientů vytrhali zdravé zuby a dělali další zbytečné zákroky. Dva muži, otec a syn, slibovali lidem „úsměv hvězd“, podle soudu ale „zmrzačili“ stovky lidí, a navíc se obohatili ze sociálního pojištění. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní soud poslal muže okamžitě do vězení bez ohledu na to, zda se odvolají, či ne.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Nyní dvaačtyřicetiletý Lionel Guedj a jeho otec Carnot Guedj (71) provozovali společně praxi v Marseille od roku 2005. Do roku 2012, kdy byli obviněni a zbaveni licence, podle obžaloby Lionel Guedj vytrhl 3900 zdravých zubů, bez diagnostického zdůvodnění, celkem 327 pacientům jen proto, aby jim místo nich mohl nasadit můstky, za něž inkasoval velmi dobré peníze. V Paříži začal soud s lidmi, kteří pomáhali teroristovi v Nice Zahraniční Podle odhadu zdravotní pojišťovny Lionel Guedj udělal lidem asi 28krát více zubních protéz, než je průměr u francouzského zubaře, a v roce 2010 byl nejlépe vydělávajícím zubařem v zemi. Podle agentury AFP jezdil ve ferrari a měl příjem 65 000 až 80 000 eur měsíčně (asi 1,6 milionu až dva miliony korun). Měl až 70 pacientů denně, jimž tak nemohl věnovat dostatečnou péči. „Přišla jsem o polovinu zubů v době, kdy mi bylo 45 let. A teď v 55 letech už mám jen samé zubní náhrady,“ citovala AFP ženu, která chtěla zůstat v anonymitě. Při příchodu do budovy soudu na obžalované řada lidí křičela, v soudní síni pak po vynesení rozsudku začali mnozí tleskat. „Nikdy jsem neměl v úmyslu nikomu ublížit ani mu způsobit bolest,“ řekl dnes před soudem Lionel Guedj. Předsedkyně soudu Celine Balleriniová ale uvedla, že odsouzení „systematicky ničili životy“ pacientů, kteří už se „nebudou moci smát“ a kteří trpěli „nesnesitelnou bolestí“. Vysoké tresty zdůvodnil soud mimo jiné počtem obětí a dobou (šest let), po niž odsouzení své činy prováděli.