Devítiletý chlapec na Floridě narazil u domu na chřestýše. Myslel si, že je to plyšák

Zvědavý hoch, který původně hledal ještěrky, se ke svému objevu přiblížil, naštěstí ale včas zjistil, že to není hračka, ale více než metrový had. „Nejprve jsem se toho chtěl dotknout, protože jsem si myslel, že je to plyšák. Pak jsem ale viděl, jak pohybuje jazykem,“ přiznal podle serveru Fox35 Angelo s tím, že živočich se téměř nehýbal.

Vyděšený chlapec okamžitě vyrozuměl rodinu o tom, co za domem objevil. Angelův otec byl šokován, když uslyšel hada hlasitě zasyčet. „Bylo to slyšet o dva až tři domy dále,“ potvrdil.

Rodiče nato přivolali službu na ochranu volně žijících živočichů, ale když její pracovníci dorazili, řekli, že si s jedovatými hady nedokážou poradit. Situaci vyřešil až jeden z nejzkušenějších lovců zvířat na střední Floridě Bob Cross, který nebezpečného plaza odchytil.

9-year-old mistakes deadly rattlesnake for ‘stuffed animal’ in grandmother’s backyard https://t.co/U09W3Qhx5Q pic.twitter.com/dpbHO4G4u9 — New York Post (@nypost) November 10, 2023

Had podle něj zřejmě pronikl na dvůr tak, že se proplazil pod dřevěným plotem. Ten sahá až k zemi, ale ne úplně.

„Je to šťastný chlapec. Kdyby se pokusil hada zvednout nebo se k němu více přiblížit, mohl celý příběh dopadnout jinak,“ konstatoval Cross podle listu The New York Post. Chřestýše předal specializovanému centru, které jej využije pro výrobu protijedu.

Angelova rodina měla už několikrát co do činění s volně žijícími zvířaty, například s liškami a kojoty. Jednou se jim do garáže dostal dokonce medvěd. S jedovatým hadem se ale setkali poprvé.