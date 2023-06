V Lovosicích upekli 13kilogramovou tatranku

Do České knihy rekordů míří obří tatranka. Třináctikilogramovou oplatku vyrobila ručně bývalá zaměstnankyně továrny v Lovosicích na Litoměřicku, která se kvůli tomu vrátila do práce. Je totiž jediná, která to umí. Na dílo, které se předvede, přeměří, zváží a sní v sobotu v Litoměřicích, padlo 3,5 kilogramu mouky a skoro kilogram čokoládové polevy.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Do České knihy rekordů míří třináctikilogramová tatranka.