Bílá tygřice Charlota se loučila s hodonínským domovem

Její středeční přesun do zařízení Tierart Wild Animal Senctaury v Německu, kterou provozuje nevládní organizace Four Paws se sídlem ve Vídni, je však vlastně šťastným koncem. Tygřice se ujala zahrada jako tříměsíčního mláděte poté, co bylo odebráno z nezákonného chovu a její někdejší majitel nedokázal doložit její původ.

„I přes naši veškerou snahu, aby bylo mládě maximálně socializováno na okolní zvířata, například na tygra v sousedství, a s lidmi se dostalo co nejméně do styku, jsme se mu nakonec museli plně věnovat. Z misky odmítalo žrát, bez dudlíku to nešlo. Tak si zvyklo na lidi, což chovatelé nikdy moc rádi nevidí. A to i přesto, že jsme předem věděli, že toto zvíře se už nikdy nedostane do chovu,“ uvedl Jiří Hlásenský, chovatel kočkovitých šelem, který Charlotu vypiplal a ke kterému má šelma i nejbližší vztah.