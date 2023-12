Americké rodiče pobouřili „satanisté“, chtějí na základní škole otevřít odpolední kroužek

Kroužek v Memphisu, který by organizace The Satan Temple měla otevřít 10. ledna, je podle serveru Live 5 News v celé zemi již pátým, který byl letos oznámen. Na základě názvu Satan After School (Satan po škole) to však značně rozrušilo některé rodiče, zvláště když tento krok má se samotnou školou společné víceméně pouze to, že program bude probíhat v jejích prostorech.

Program je určen pro děti přibližně na úrovní českého prvního stupně. „Nemůžu tomu uvěřit. Je to škola pro děti od školky do páté třídy a oni sem pustí satanistický klub? To mě asi položí,“ rozčilovala se babička jednoho z žáků. „Podle mě je to nesmysl. Myslím, že by se to mělo konat někde jinde a ne ve škole,“ rozhořčila se matka jiného.