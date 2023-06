Polský dopravce ruší linku 666 do Helu

V roce 2018 katolický server Fronda.pl linku kritizoval za „satanistickou pitomost“. „Peklo je negací lidskosti. Je to věčná smrt a bolest,“ uvedla skupina.

Linka bude podle rozhodnutí dopravce jezdit od 24. června pod číslem 669. Mluvčí dopravce však nevyloučil, že by společnost mohla vrátit původní označení linky, pokud by o to žádalo hodně cestujících a klientů.