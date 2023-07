Americké armádní e-maily kvůli překlepům končí v Mali, které se přátelí s Ruskem

Problém je pro Američany o to vážnější, že správa domény “.ml" dnes přechází zpět do rukou malijské vlády, která má blízko k Rusku. Malijské úřady nyní budou moci odkloněné e-maily adresované americké armádě shromažďovat. Vojenská vláda západoafrické země na žádost o komentář nereagovala.

Posledních deset let malijskou doménu provozovala firma nizozemského podnikatele Johannese Zuurbiera. Ten podle Financial Times americké činitele opakovaně upozorňuje, že u něj končí materiály určené vojenským činitelům, problém ovšem přetrvává. „Tohle riziko je skutečné a mohli by jej zneužít protivníci Spojených států,“ napsal v novém varování tento měsíc.