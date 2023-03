Američané po 41 letech vydali Britům muže, který se zapletl do hospodské rvačky

Rvačku v Leedsu, do které se v březnu 1980 Rory McGrath připletl, by si asi dnes již nikdo nepamatoval, kdyby při ní nebyl zraněn policista. Ještě před příjezdem policie však Rory zmizel do nedaleké hospody, protože se podle svých slov nechtěl dostat do potíží. Ale jeden zasahující policista, který dnes už ovšem nežije, McGratha identifikoval jako jednoho ze skupiny útočníků.

McGrath tehdy zmizel z Anglie zpět do rodného Irska. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let to totiž Irové neměli v Anglii jednoduché, mimo jiné i proto, že byli často podezříváni ze spolupráce s Irskou republikánskou armádou.

Rory McGrath s manželkou a dvěma syny

V roce 1986 jel na delší dovolenou do Spojených států a zalíbilo se mu tam natolik, že se rozhodl zůstat. V roce 1990 se seznámil se svou ženou Alicí a v roce 2002 požádal o americké občanství. Kvůli tomu se tedy vrátil do Británie, aby si vyřídil potřebné dokumenty a od té doby se na ostrovech objevil ještě několikrát. Vždy bez nejmenších problémů.

Ty nastaly až v květnu 2021, kdy do Roryho newyorského bytu vtrhla ozbrojená policie a zatkla ho. Následně byl sice propuštěn na kauci, ale případ tím zdaleka neskončil. V červnu 2022 jej totiž Američané jako zločince vydali do Británie, kde čekal na rozsudek až do letošního února. Tyto průtahy byly způsobeny zejména tím, že britský soudní systém byl stále ještě přetížen v důsledku předchozích dvou covidových let.

Je to jako Ground Zero

Na prachem zapadanou složku s hospodskou bitkou a neuzavřeným zatykačem na McGratha totiž podle serveru BBC v roce 2015 narazil blíže neurčený policista a dospěl k závěru, že je třeba případ dořešit. Tím zaskočil nejen Roryho, ale také soudce. „Máme horší věci, kterými se musíme zabývat, mohu-li to tak formulovat,“ řekl po vynesení osvobozujícího rozsudku.

Případ značně zasáhl nejen Roryho, ale i celou jeho rodinu, která žila několik měsíců v naprosté nejistotě. „Je to jako Ground Zero - nechci na to myslet, ale vždycky to tady bude,“ shrnul celou záležitost Rory McGrath.

Jeho příměr přitom není jen obrazný. Při tragických událostech v roce 2001 totiž byl jeden z prvních, kdo se ke Světovému obchodnímu centru vydali pomáhat.