Američan vyhrál skoro 10 milionů, aniž by tušil, že si vsadil

Michiganské loterijní společnosti trvalo docela dlouho, než se jí podařilo kontaktovat výherce jackpotu ve hře Second Chance (Druhá šance). Sázející totiž její e-maily považoval za podvod, protože si v dané hře vůbec nevsadil.

Ale když muži z okresu Kalamazoo přišla již několikátá výzva k převzetí peněz, zavolal podle serveru UPI do centrály společnosti, aby se zeptal, co to má znamenat.